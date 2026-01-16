Ante resistencias, Sheinbaum insiste en Reforma para designación de plurinominales; ‘la gente lo pide’

En el contexto de resistencias a la desaparición o cambios para la designación de cargos legislativos obtenidos por la vía plurinominal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los planteamientos que contendrá la próxima Reforma Electoral provendrán de lo que pide la población, mas no ella o los partidos.

“Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide, disminución de los costos, una un esquema distinto a la representación proporcional que no tengan que ver con las listas de los eh de las cúpulas de los partidos políticos que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores, y el objetivo de la reforma es que la gente también decida sobre la representación proporcional”, recalcó esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Ecatepec donde realizó su conferencia de prensa.

En días recientes, no sólo desde la oposición sino también de los aliados de Morena -el PT y el PVEM- han expresado su rechazo a eliminar o cambiar la forma en que se elige a quienes ocupan cargos como diputados o senadores por la vía plurinominal, es decir, que son elegidos directamente por las dirigencias de cada partido político y no por votación de la ciudadanía.

Consultada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que los planteamientos responden a parte de la exigencia de la ciudadanía, misma que a su vez es la base de los postulados del movimiento de la Cuarta Transformación.

“La transformación no es un partido político. La transformación es una decisión del pueblo de México en 2018, de cambiar el régimen de corrupción y privilegios. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación. No es la Presidenta, no es un partido, no son unos diputados, no son los senadores, aunque formamos parte”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en territorio del Estado de México.

Al plantearle si confía en que los aliados de Morena apoyarán esta reforma, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió afirmativamente; pero además mencionó que la propuesta que se habrá de presentar tiene que ser congruente con lo que el movimiento ha defendido y que llevó a su conformación.

“Pues sí (confío). Y también nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al consultarle qué se contempla para inhibir la infiltración del crimen organizado en los comicios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hace falta reforzar los procesos de fiscalización.

“Mayor fiscalización, es muy importante la fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usa en las campañas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR