Arranca con atención ciudadana

Y es la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, la que está arrancando el año con la mirada puesta en la atención ciudadana. Es sabido que esa actividad permite a los gobernantes tener un mejor pulso de las necesidades de los gobernados. De ahí la relevancia del encuentro que sostuvo en la Plaza Patria con integrantes del Frente Estatal de Organizaciones Independientes, ante quienes refrendó que seguirá trabajando por un estado en paz y con seguridad. “Escuchamos a las colonias y comunidades; cuenten conmigo, soy su aliada y amiga”, les dijo, tras destacar acciones en seguridad pública, apoyo a mujeres, salud, vivienda y becas educativas, entre otras. Se ha informado que Luz María Hernández Hernández, dirigente del frente, agradeció la disposición de la mandataria para atender las inquietudes del movimiento, al hacerle entrega de un pliego petitorio. Ahí el dato.

