Arrecia presión contra México

Nos advierten que no hay que perder de vista el tono que usó ayer, en su cuenta oficial de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que dejó claro que Washington no iba a aceptar menos que resultados concretos y verificables en lo que se refiere al combate a los cárteles narcoterroristas, ya que un progreso gradual será “inadmisible”. Nos dicen que esta rudeza rompió el ánimo armonioso con el que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, anunciaron su nueva conversación telefónica, para hablar del mismo tema, pero en niveles más diplomáticos, admitiendo que hay desafíos conjuntos, pero voluntad para salir de los problemas compartidos juntos y hasta anunciar un próximo encuentro de alto nivel. Bueno, hasta el embajador estadounidense Ronald Johnson había destacado en un posteo: “Por un futuro brillante juntos”. Uf.

