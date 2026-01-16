EU considera “inadmisible” el avance gradual contra cárteles

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, en conferencia de prensa el 3 de septiembre de 2025.

Estados Unidos dejó claro que no permitirá menos que acciones concretas y verificables en lo que llamó un nuevo capítulo en la cooperación con México, en aras de la seguridad transfronteriza.

En el marco de una nueva conversación telefónica entre el titular de la Secretaía de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ayer, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señaló que las próximas acciones en la agenda regional tendrán que apuntar a resultados palpables.

“Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, se lee en la publicación en la red social X.

El tono usado por la representación que defiende los intereses de EU en el continente fue más elevado que el comunicado conjunto publicado por De la Fuente y Rubio tras su reciente llamada, en la que abordaron aspectos en materia de seguridad binacional.

“Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los EU, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”, se lee en el documento oficial emitido este jueves.

De acuerdo con la tarjeta informativa, los funcionarios reconocieron que, aun con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos.

También acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero, “debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida”.

Además, acordaron dar seguimiento a las propuestas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

Los secretarios Rubio y De la Fuente convinieron en convocar una reunión ministerial de seguridad en Washington, D.C., en febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad.

“Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones”, informaron.

A estas voces también se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien celebró que ambos gobiernos mantengan abiertos los canales para coordinarse en temas prioritarios de seguridad. “Esto refleja la profunda cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein”.

El representante diplomático destacó los logros consignados hasta el momento entre las dos administraciones.

“Ya hemos logrado avances en beneficio de ambas naciones. Hoy reconocemos la importancia de seguir avanzando en nuestras metas compartidas y en programas de beneficio mutuo. Juntos podemos construir un futuro más brillante”, agregó Johnson.