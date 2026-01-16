Hallan narcolaboratorio de cuñado de El Chapo

Autoridades federales dieron un golpe contra la producción de drogas sintéticas al asegurar dos inmuebles utilizados para la fabricación de estupefacientes en Guerrero, los cuales están vinculados con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel y cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa.

“En Guerrero, se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas”, detalló en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El Dato: Tras salir de prisión en 2023, Emma Coronel permanece bajo un esquema de libertad supervisada, y participa en redes sociales, eventos de moda y entrevistas.

El Gabinete de Seguridad añadió que el operativo, encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), se llevó a cabo en dos acciones terrestres en Petatlán.

En una primera intervención se localizó una bodega con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de precursores químicos, los cuales fueron asegurados y neutralizados en el sitio.

En esa instalación las autoridades detectaron la capacidad de producir simultáneamente metanfetaminas, drogas de diseño como “Tusi” y opioides sintéticos, un perfil de producción más complejo que en otros narcolaboratorios.

Imagen de archivo de Inés Omar Coronel Aispuro. ı Foto: Captura de video

En una segunda acción se desmanteló un campamento clandestino, donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y diversos materiales presuntamente empleados por integrantes de la organización criminal.

El secretario García Harfuch destacó la afectación a los grupos criminales por este golpe a su capacidad de producción: “Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”.

El hermano de Emma Coronel cuenta con antecedentes penales en los años 2013, 2014 y 2015, según registros judiciales, al haber sido acusado de delitos contra la salud en la modalidad de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana, así como por portación de arma de fuego.

También se le señala de haber ayudado a su cuñado, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en su segunda fuga de prisión, el 11 de julio de 2015, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Ese día, el capo salió de su celda, la número 20, a través de un túnel que llegaba a la regadera y que iniciaba en un predio en la colonia Santa Juana. Apenas había sido recapturado el 22 de febrero de 2014, en un condominio de Mazatlán, Sinaloa. Estaba con su esposa y sus dos hijas.

El 8 de enero de 2016, seis meses después de su último escape, Guzmán Loera fue arrestado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y un año después, el 20 de enero de 2017, el líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.