La nueva misión de Rosa Icela

Quien no tardó nada en echar a andar la maquinaria de la concertación y el diálogo fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Apenas unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum comentara que sería ella a quien dejaría la encomienda de buscar a las dirigencias nacionales de los partidos aliados de la 4T, en aras de construir consensos rumbo a la reforma electoral, desde Bucareli ya comenzaba a haber señales de acciones por parte de la encargada de la política interior del país, quien, se supo, convocó en su oficina al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, luego de que al coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, se le notaran ánimos opuestos al proyecto que busca reconfigurar el sistema de elecciones y de representación ciudadana en el país. Por cierto que ayer mismo, la Presidenta destacó que el proceso de acuerdos para construir esa reforma no se ha cerrado.

