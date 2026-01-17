Aseguran cabaña de ensueño a Corral

Con la novedad de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acaba de asegurar una cabaña ligada al senador por Morena, Javier Corral, como parte de una indagatoria por presunto desvío de 98.9 millones de pesos, cometido durante su gestión como gobernador de la entidad. Ah, caray, ¿una cabaña? Pues sí, una de estilo rústico ubicada en medio de un bosque de ensueño en Basaseachi, cabecera del municipio de Ocampo. El inmueble se localiza, se ha informado, en una zona natural protegida y exclusiva de la Sierra Tarahumara. La acción llevada a cabo ayer forma parte de la indagatoria 3050/2024, la cual se inició a partir de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado. “Una vez asegurado, el Ministerio Público se encuentra facultado para garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado a los chihuahuenses, que asciende a 98.6 millones de pesos que indebidamente se distrajeron, desviaron y dispusieron”, ha señalado la fiscalía. Pendientes.

