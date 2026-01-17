Lluvia de vísceras contra alcaldesa

Varias cejas se levantaron esta semana cuando el tesorero del municipio mexiquense de El Oro, Carlos Felipe Sánchez, reveló que la alcaldesa morenista, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, se apoderó de las cuentas bancarias del ayuntamiento. Existen antecedentes, nos comentan, de una disputa en ese municipio porque se acusa a la edil de tomar decisiones arbitrarias, esto es, sin considerar a directores y regidores. Incluso el cabildo ya envió una solicitud al Congreso local para que la funcionaria sea destituida. Ayer la cosa escaló porque pobladores del municipio acudieron a la presidencia municipal a lanzar vísceras y exigir a Juana que renuncie por su mala gestión, que, acusan, tiene al municipio en medio de fuertes problemas de agua y recolección de basura. Juana ha sido centro de varios escándalos: en días pasados circuló un video en el que recibe dinero en efectivo en una iglesia, y antes se le cuestionó por andar de compras en Town Square Metepec. Qué tal.

