Pérdidas por gusano barrenador en México ya rebasan los mil 400 mdd

Al cierre de 2025, las pérdidas económicas para el sector ganadero mexicano a causa del cierre comercial de Estados Unidos, provocado por la plaga de gusano barrenador, en crecimiento superior al 40 por ciento durante la última semana, ya rebasan los mil 400 millones de dólares, equivalentes a más de 25 mil 549 millones de pesos.

Los datos compartidos por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) a La Razón exponen que la pausa comercial para el sector, iniciada en diciembre de 2024, provocó una pérdida de divisas por mil 448 millones de dólares, derivado de mil 207 millones de reses que han dejado de ser exportadas hacia aquel país.

El Dato: LA EXPANSIÓN de la plaga ahora también afecta la biodiversidad, luego de que el 14 de enero se confirmó la muerte de un mono saraguato en Palenque, Chiapas

El análisis al sector también encontró que la venta forzada en México del ganado no exportado, ha caído en mil 86 millones de dólares, debido a que mientras el precio por cabeza se les pagaba en mil 200 en el exterior, dentro del país sólo reciben 900.

Si bien las afectaciones del lado mexicano son elevadas, no son exclusivas de este lado de la frontera, ya que los análisis identifican que los productores estadounidenses han dejado de procesar 532 mil toneladas de carne, lo que se traduce en un impacto financiero de cuatro mil 52 millones de dólares para ellos.

Juan Carlos Anaya, presidente del GCMA, explicó que esto es porque los productores estadounidenses se llevaban ganado mexicano para proceso de engorda y luego comercializar la carne ya procesada.

13 mil 911 casos acumulados suman en 17 estados

Anaya contextualizó la problemática para el mercado estadounidense, conque allá también cargan con las consecuencias de sequía en su propio territorio y un bajo inventario que se arrastra desde décadas atrás, situación que, subrayó, termina por pegar en el bolsillo de los consumidores que pagan precios más elevados.

“Los que están perdiendo más son los americanos. ¿Por qué? Porque ese ganado que ellos llevaban para engordar, procesar y empacar, era carne con ganado mexicano que les está faltando… Los engordadores y empacadores de Estados Unidos pues han presionado a su Gobierno que ya abran las fronteras”, dijo.

En cuanto a la plaga de gusano barrenador, que fue la causante del cierre comercial, se observa un repunte en el número de casos activos durante la última semana.

El último corte al 15 de enero de este 2026 muestra que hay 701 casos activos en 13 entidades federativas de la República Mexicana. La cifra rebasa en 42.4 por ciento a los 492 casos activos que se reportaban el 7 de enero, y en 1.3 por ciento a los 692 registrados al 2 de enero.

Este incremento se da aun cuando gran parte del país atraviesa por los efectos de la temporada invernal, como las bajas temperaturas, las cuales son condiciones que no favorecen la reproducción de las moscas que depositan las larvas en los tejidos expuestos de los animales.

Pérdidas por gusano barrenador en México rebasan 1.4 mil mdd ı Foto: Especial

El panorama general de esta plaga apunta a que, desde el 20 de noviembre de 2024, fecha en la que se identificó el primer caso en el país, hasta el 15 de enero, ya van 13 mil 911 casos acumulados en 17 estados: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Estado de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Morelos y Jalisco.

Por especie, la más afectada es la de ganado bovino, con nueve mil 871 casos; le siguen los perros, con dos mil un casos; suino (porcino), con 746; equino, con 689, y ovino, con 371.

Juan Carlos Anaya comentó que entre los problemas que persisten está la entrada del ganado ilegal al país a través de la frontera sur y, aunque las estimaciones se mantienen desde hace años en un ingreso de entre 700 mil a 800 mil cabezas, en realidad, dijo, resulta complejo saber si esto se mantiene o no, pues el tránsito de estos animales se da a en condiciones de ilegalidad.

No obstante, compartió la percepción de que quizás el trasiego de ganado irregular pudo haber disminuido, ya que de continuar su ingreso entonces se sumaría a las cabezas no exportadas por el cierre comercial, lo que en teoría tuvo que haber causado una sobreoferta de ganado que habría derivado en una caída de los precios, lo cual no ocurrió.

“Yo veo como consultor y analista y también en Estados Unidos pensaban que en México iba a haber una sobreoferta de ganado, por lo que se quedó… Mucha gente esperaba que con el millón de cabezas que no se han exportado, el precio se desplomara porque habría una sobreoferta.

“Y la realidad es que el precio del ganado más bien ha subido de precio. Y cuando sube de precio, es que hay menos oferta y la única cuestión de por qué no ha bajado el precio del ganado flaco para engorda es que no está entrando tanto ganado ilegal de Centroamérica”, concluyó.

No obstante, puntualizó que, a estas alturas, el problema principal ya no es sólo la entrada de ganado ilícito que no pasa por el protocolo de revisión necesario, sino que la plaga ya está asentada en el país, en animales que siguen en movilidad.

“El tema no es el ganado ilegal, también es el ganado que hay en México.

Ya el gusano lo tenemos en México, en Chiapas, en todo y lo puede transmitir”, recalcó, en un contexto donde una de las herramientas más útiles es la planta de producción de moscas estériles que favorecerían para romper con el ciclo de reproducción de esta plaga.