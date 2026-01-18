¿El yogur comercial no es yogur? Esto dice la Norma de calidad láctea de Profeco

Este sábado la Profeco emitió un comunicado en el que señala que al menos tres productos denominados yogur incumplen con la LFPC por publicidad engañosa para los consumidores.

La Procuraduría Federal del Consumidor aplicó mil 884 pruebas en 18 productos comerciales que se etiquetan como yogur en presentación sólida y batida, con la finalidad de analizar la veracidad de la información y el cumplimiento de la ley.

De acuerdo con la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, el Yogurt-Denominación es el resultado de “la acción de las bacterias lácticas Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus, por lo que su resultado contiene un mínimo de 10 millones de estos microorganismos vivos por gramo.”

Tamién señala que se debe utilizar grasa butrírica para su elaboración, y la proteína de su contenido no puede ser inferior al 3.1 por ciento, o el 2.1 por ciento si se adicionan productos no lácteos.

Imagen ilustrativa de yogur ı Foto: Especial

¿Cuáles son los yogur que no son yogur?

De acuerdo con las mil 884 pruebas que aplicó el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, los productos que no cumplen con las normas correspondientes y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios son los siguientes:

Yogur con fresa de la marca Flor de Alfalfa: “Incumple al no contener la cantidad de bacterias lácticas por gramo que establece la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.”

Yogur con fresa de Vaca Blanca: “Está elaborado con grasa vegetal y no butírica” por lo que, además de incumplir con la NOM, también incumple con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) por publicidad engañosa.

Yogur sabor natural de Yoplait: “La Profeco lo determinó como incumplimiento al no apegarse a alguna de las siguientes clasificaciones: yogur natural, yogur natural con endulzantes, yogur saborizado o yogur con fruta u otros alimentos.”

Imagen ilustrativa de yogur ı Foto: Especial

Además de esto, la Profeco también señaló a los yogur batidos que tienen exceso de azúcares o endulcorantes como sucralosa y acesulfame K, los cuales no son recomendables para el consumo niñas y niños:

Yogur natural con endulzantes deslactosado de Alpura Yogur natural con endulzantes Yoplait Yogur con fresa de Yoplait Doble Cero

La Profeco recomienda a la población del país a leer las etiquetas de los productos al momento de adquirirlos, así como poner atención a los sellos octagonales que se encuentran en los envases para poder compararlos y elegir el que sea más adecuado.

