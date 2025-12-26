Profeco alerta por defecto de fábrica en vehículos Mazda: ¿Qué modelo es y cómo llevarlo a revisar?

Profeco emite alerta por defecto de fábrica en estos vehículos Mazda.

Comprar un vehículo es un compromiso a largo plazo, pero también una inversión inteligente si lo usas seguido para tus viajes al trabajo, escuela u otros compromisos personales. Por ello, es necesario escoger siempre la opción más segura, cómoda, versátil y amigable para nuestro presupuesto.

En ello apoya la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que, con sus constantes estudios de calidad, permite a los consumidores elegir la mejor opción en los productos del mercado mexicano, incluidos, por supuesto, los vehículos.

Ejemplo de un Mazda CX70. ı Foto: Cortesía Mazda

A causa de esto, Profeco emitió una alerta por un defecto de fábrica en vehículos Mazda, el cual urgió a revisar en favor de la seguridad de los usuarios. ¿Cuáles modelos fueron afectados y cómo enviarlos a revisión? Te contamos.

¿Cuáles son los vehículos Mazda por los que Profeco emitió una alerta?

A través de un comunicado, Profeco advirtió que la empresa Mazda emitió un llamado de revisión por dos modelos de vehículo comercializados recientemente, debido a un defecto de fábrica.

Se trata de los vehículos modelo CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 2025.

Profeco llama a revisión. ı Foto: Profeco

La dependencia explicó que, según Mazda, el defecto de fábrica consiste en un error en el software por el cual el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestra un nivel superior al contenido en el tanque.

“Debido a ello, el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo”, explicó Profeco.

A causa de ello, Mazda solicitó a poseedores de estos modelos solicitar una revisión para identificar si se cuenta con el problema y, de ser así, ser acreedores a una actualización de software sin costo.

¿Cómo solicitar una revisión a mi vehículo?

Si recientemente adquiriste algún vehículo de los modelos CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 2025 de Mazda, entonces puedes solicitar una revisión sin costo.

Para ello, la empresa puso a disposición los siguientes medios de contacto:

Teléfono 800 01 62932

Sitio web: https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio

Asimismo, Profeco recordó sus propios canales de comunicación para dudas en este sentido:

55 5568 8722

800 468 8722

X: @AtencionProfeco

X: @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Profeco aclaró que no hay una fecha límite para solicitar la revisión.

