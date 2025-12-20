Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras por vender litros incompletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gasolineras que, señaló, incumplen con las regulaciones establecidas al no vender litros completos.

Así lo informó la Profeco a través de un comunicado, en donde detalló que la presentación de las denuncias fue resultado de una serie de verificaciones de estaciones de servicio en todo el país.

Detalló que, en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), se llevaron a cabo un total de 230 verificaciones, de las cuales derivaron las denuncias.

Profeco enfatizó que, tras estos recorridos, se encontraron diversas infracciones a la ley, siendo las más graves aquellas que involucraban la venta de litros incompletos de combustible.

“Las más graves que se detectaron en los recorridos realizados a lo largo del país fueron porque algunas estaciones de servicio no despachaban litros completos de combustible, lo que pudiese implicar un delito en detrimento de la economía de las y los mexicanos. Por esta razón, se presentaron 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, detalló la Profeco en su comunicado.

Asimismo, la dependencia informó que, como parte del mismo hallazgo de infracciones a la ley, inmovilizó 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA impuso clausura temporal total en 161 estaciones de servicio.

Lo anterior, puntualizó, por “distintos incumplimientos en materia ambiental”.

Por otro lado, la Profeco anunció que, aunque el operativo extraordinario que derivó en las denuncias y las suspensiones terminó el 16 de diciembre, continuarán los operativos de verificación ordinarios.

“[...] Si durante las acciones que realice detecta alguna irregularidad, procederá a imponer una sanción o interponer la denuncia correspondiente. De la misma forma, si alguna persona consumidora detecta alguna irregularidad, se le invita a denunciar”, explicó Profeco.

Finalmente, la dependencia aseguró que se mantendrá “vigilante” para detectar a las gasolineras que incumplen con las regulaciones establecidas, y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades, así como a buscar las gasolineras que sí venden a precios justos, reunidas en ESTE ENLACE.

La Profeco se mantendrá vigilante para detectar y exhibir a las gasolineras que se vuelan la barda con el precio de la gasolina y refrenda su invitación a las personas consumidoras para que consulten el mapa virtual donde pueden ubicar las gasolineras que venden combustible a precios justo Procuraduría Federal del Consumidor



