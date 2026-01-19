Avión de EU en Toluca vino para capacitar a funcionarios mexicanos, aclara Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el avión estadounidense que llegó a Toluca formó parte de acuerdos de cooperación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el avión militar proveniente de Estados Unidos que aterrizó este fin de semana en el Estado de México llegó a nuestro país como parte de un ejercicio de capacitación, previamente acordado por ambos países.

Por lo anterior, remarcó que la entrada de esta aeronave a territorio nacional no requería la aprobación del Senado.

2nd photo is AI, the U.S. posses no munition of that sort, closest thing would be MOAB which has a much different shape.



Let’s not spread misinformation in a time of uncertainty. https://t.co/zOP8oCjHJn — SA Defensa (@SA_Defensa) January 18, 2026

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que el arribo de la aeronave estaba pactado desde octubre del año pasado, y rechazó que el vuelo estuviera relacionado con el traslado de tropas o armamento estadounidense.

Este fin de semana, una aeronave Hércules C-130, perteneciente a una flotilla militar de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto de Toluca, lo que generó cuestionamientos en el contexto de las intervenciones militares emprendidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

✈️🇺🇸 Misterio en Toluca



Un avión militar estadounidense Lockheed C-130J Super Hercules aterrizó en el Aeropuerto de Toluca sin explicación oficial 😱

Ni autoridades mexicanas ni estadounidenses han aclarado el motivo de su llegada, generando dudas y curiosidad entre internautas… pic.twitter.com/v4Xp4Js9h5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 18, 2026

Sheinbaum sostuvo que el ingreso del avión no implicó violaciones a la legislación mexicana, ya que no transportaba personal militar.

No venían tropas de Estados Unidos, es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Detalló que la aeronave fue utilizada para trasladar a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuya autorización corresponde al Sistema de Seguridad Nacional, y añadió que este tipo de capacitaciones se realizan de manera periódica en el marco de la cooperación bilateral.

Son las capacitaciones que se realizan y en este entendimiento hay otras capacitaciones Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Tardaron dos horas en aclarar alerta de la FAA

En otro tema, la mandataria informó que su gobierno tardó alrededor de dos horas en aclarar la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), la cual recomendó a aerolíneas estadounidenses extremar precauciones al volar sobre aguas del Pacífico y Centroamérica, ante situaciones consideradas peligrosas.

Explicó que el retraso se debió a que se trató de una comunicación aeronáutica que no fue notificada previamente a ningún país, y que además no involucraba a México.

Primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito se emitió el comunicado Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que esta alerta no estaba relacionada con ningún riesgo dentro del país.

