Aterriza avión militar en el Aeropuerto de Toluca

Aeronave C-130J Super Hércules de la FA de EU en el aeropuerto de Toluca, ayer.

UN AVIÓN MILITAR de Estados Unidos (EU) aterrizó este sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México (Edomex), hecho que fue reportado a través de videos difundidos en redes sociales y reportado por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con las imágenes que circularon en plataformas digitales, la aeronave corresponde a un Lockheed Martin C-130J Super Hércules, modelo utilizado por la Fuerza Aérea de EU para transporte de carga y personal. En los videos se observa el momento en que el avión desciende y se desplaza por la pista del aeropuerto mexiquense.

El Tip: El C-130J es una de las aeronaves de transporte militar que se utilizan para trasladar 92 pasajeros, camillas y personal médico.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el Gobierno no tiene registro de operaciones militares de EU dentro del territorio y que no hay información sobre maniobras fuera de lo ordinario en el espacio aéreo mexicano, por lo que sugirió que se puede tratar de una parada técnica dentro de una labor humanitaria o algún acto de logística.

Hasta el momento, ninguna estadounidense ha informado de manera oficial el motivo del aterrizaje, el tiempo que permanecerá en la terminal aérea ni las actividades que realizará la tripulación durante su estancia en territorio nacional.

Tras el arribo de la aeronave al aeropuerto de Toluca, surgieron comentarios en redes sociales debido a que se trata de una aeronave militar en un aeropuerto de uso civil. Sin embargo, la administración del aeropuerto no ha reportado ninguna situación de emergencia ni alteraciones en sus operaciones rutinarias.

Según reportes periodísticos, el C-130J Super Hércules es un avión de transporte táctico de uso militar, empleado comúnmente para el traslado de equipo, carga y personal y para misiones logísticas.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró en sus redes sociales que la presencia del avión militar estadounidense obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas acciones, señalaron, se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.

Por su parte, las autoridades aeroportuarias no han emitido un comunicado sobre el arribo de la aeronave ni sobre su eventual salida del Aeropuerto Internacional de Toluca.