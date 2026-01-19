Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 20 y 21 de enero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 20 de enero y miércoles 21 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Plátano: $4.80 el kilo con 100 puntos de SorianaYa
- Papa blanca: $21.80 el kilo
- Todas las manzanas en bolsa: $29.80 el kilo (solo el 13 de enero)
- Mandarina: $29.80 el kilo
- Papaya Maradol: $36.80 el kilo
- Zarzamora, Frambuesa o Blueberry: $46.80 la charola de 170g
- Limón con semilla: $24.80 el kilo
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
- Cebolla morada: $38.80 el kilo
- Ensaladas: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
- Bistec de res ranchero Santa Fe: $218.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s: $173.90 la charola
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s: $156.90 la charola
- Pierna y muslo de pollo congelada: $29.90 el kilo
- Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $82.90 el paquete
- Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
