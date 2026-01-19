¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 20 y 21 de enero

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Freepik/Especial
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 20 de enero y miércoles 21 de enero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano: $4.80 el kilo con 100 puntos de SorianaYa
  • Papa blanca: $21.80 el kilo
  • Todas las manzanas en bolsa: $29.80 el kilo (solo el 13 de enero)
  • Mandarina: $29.80 el kilo
  • Papaya Maradol: $36.80 el kilo
  • Zarzamora, Frambuesa o Blueberry: $46.80 la charola de 170g
  • Limón con semilla: $24.80 el kilo
  • Lechuga romana: $19.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Calabaza italiana / criolla: $32.80 el kilo
  • Cebolla morada: $38.80 el kilo
  • Ensaladas: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $58.90 el kilo
  • Bistec de res ranchero Santa Fe: $218.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s: $173.90 la charola
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s: $156.90 la charola
  • Pierna y muslo de pollo congelada: $29.90 el kilo
  • Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $82.90 el paquete
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

