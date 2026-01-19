Recaudación en 2025 rebasa meta e ingresos de 2024, destaca Gobierno de CSP

El director del SAT durante su participación en la Mañanera de la Presidenta.

El 2025 superó los planes de ingresos tributarios que se fijaron en el plan económico aprobado para el periodo y, además, rebasó lo obtenido el año anterior.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expuso que la recaudación observada el año pasado fue de 6.45 billones de pesos, lo que se traduce en un cumplimiento de 101.6 por ciento de lo que se aprobó para dicho año, que fue de 5.9 billones.

Asimismo, esto significó un crecimiento de 4.8 por ciento respecto a los ingresos de 2024, que fue de 5.5 billones.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La recaudación de aduanas, correspondiente al comercio exterior, comentó que se obtuvieron 246 millones de pesos más, que representan un crecimiento del 16 por ciento.

