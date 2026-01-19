Rector de la UNAM afirma que se mantiene vigente la visión que dio origen a las FES Zaragoza y Aragón.

Cincuenta años después, la visión estratégica que dio origen a las Facultades de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y Aragón se mantiene plenamente vigente, marcando un hito en la expansión de la educación pública, autónoma y de calidad en el país, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, al presidir la ceremonia conmemorativa por cinco décadas de la creación de estas entidades académicas.

Ambas instituciones, creadas en 1976, celebran su aniversario con la convicción de que su misión académica, basada en la responsabilidad social y la formación integral, sigue transformando la vida de miles de jóvenes pues la educación es el instrumento más poderoso para mejorar y dignificar la vida de millones de seres humanos.

Lomelí Vanegas destacó ante estudiantes, exalumnos, personal académico y trabajadores que estas FES “son expresión de la apuesta histórica de la UNAM por una educación superior como derecho y por escuelas y facultades democráticas e incluyentes que estén presentes donde más se necesitan”.

En total de las dos han egresado, en 50 años, 138 mil mexicanas y mexicanos profesionistas y hoy atienden a cerca de 35 mil estudiantes. “Es vital que las FES se renueven y continúen siendo un bastión donde se cultive la enseñanza plural, donde se aprende a cuestionar los dogmas, a imaginar futuros distintos y a comprometerse con su materialización”, afirmó el rector.

En las FES Aragón, Lomelí Vanegas puntualizó que en el mundo contemporáneo, marcado por la complejidad, la interdependencia de los saberes, los cambios tecnológicos acelerados y desafíos sociales cada vez más profundos, el espíritu creativo e innovador que caracteriza a las facultades de Estudios Superiores resulta no solo pertinente, sino verdaderamente indispensable.

Acompañado por la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza; el presidente de la Junta de Patronos, Mario Luis Fuentes Alcalá; la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda; y la directora de la FES Aragón, Araceli Romo Cabrera, Lomelí Vanegas dijo:

Aragón ha sido puerta de acceso a la educación superior pública y de calidad para más de 165 mil estudiantes, en medio siglo. Sus más de 81 mil egresadas y egresados aportan, desde distintas esferas, a la construcción de un México con menos desigualdades y mayor justicia, sostuvo en el teatro “José Vasconcelos”.

Compromiso social y vidas transformadas

Al hacer uso de la palabra, Araceli Romo indicó que actualmente en FES Aragón se atiende a 21 mil 784 alumnas y alumnos, en 14 licenciaturas presenciales y tres en el sistema de universidad abierta; ofrece 11 programas de posgrado; cuenta con más de mil 800 docentes y 770 trabajadoras y trabajadores. En medio siglo, más de 165 mil estudiantes han sido atendidos, más de 81 mil han egresado y cerca de 47 mil 400 se han titulado. “Cada cifra representa una historia, una familia y una posibilidad real de futuro”.

La embajadora María Angélica Arce Mora, representante de la primera generación de la FES, comentó que al estudiar en una escuela en expansión todo era novedad: la biblioteca, los espacios deportivos, el centro de idiomas. Y a lo largo de los 40 años que se desempeñó como diplomática, se percató de la importancia de los conocimientos que adquirió aquí.

En la ceremonia, el rector Lomelí y autoridades entregaron reconocimientos a exdirectoras, exdirectores y miembros fundadores de la FES Aragón, y develaron una placa conmemorativa.

Apuesta histórica

En la FES Zaragoza, Lomelí Vanegas precisó que esta entidad es una expresión de la apuesta histórica de la Universidad Nacional: que la educación superior sea un derecho universal; que las instituciones públicas puedan ser democráticas e incluyentes, y que estén presentes donde más se necesitan.

Que este aniversario, añadió, sea una invitación a reflexionar sobre el legado recibido y las obligaciones que este implica hacia la institución y hacia el país que la sostiene. Ese espíritu debe guiarnos en los próximos 50 años.

Ante los secretarios generales de la AAPAUNAM, Bertha Rodríguez Sámano; y del STUNAM, Carlos Hugo Morales; de la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y egresada de la primera generación de la FES Zaragoza, Ana Xóchitl Herrera; y el presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, apuntó: ese proyecto ha crecido y ha madurado, pero conserva intacta su esencia de una entrega total a la formación de profesionales de excelencia, capaces de afrontar las adversidades de sus comunidades, así como la convicción de que el conocimiento es una herramienta al servicio de la justicia y del bienestar social.

En el auditorio del Campus I de la FESZ el rector enfatizó que esta institución ha demostrado que la UNAM es capaz de formular modelos educativos innovadores que se convierten en referentes nacionales y regionales, y que es posible conjugar pertinencia académica con responsabilidad social.

Es vital que Zaragoza continúe siendo un bastión donde se cultive la enseñanza plural, donde se aprende a cuestionar los dogmas, a imaginar futuros distintos y a comprometerse con su materialización, detalló Lomelí Vanegas.

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza expresa la apuesta histórica de la UNAM por instituciones públicas democráticas e incluyentes, afirmó el #RectorLomelí durante la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario de la Facultad, en la que también señaló que, actualmente,… pic.twitter.com/uBpFclpOj1 — UNAM (@UNAM_MX) January 19, 2026

Al hacer uso de la palabra, Vicente Jesús Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, refirió: Estamos llamados a continuar con la evolución positiva de las vidas de millones de mexicanas y mexicanos, como lo hemos hecho de manera incansable en estos 50 años. Zaragoza ha dado mucho a la nación, pero debe dar y dará más, ya que ha recibido todo de ella.

También participaron Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, alumna fundadora de la primera generación de la FES; y la alumna del cuarto año de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Sally Yize Loji Herrera. En el acto se proyectó un video institucional de la FESZ y otro de la obra artística “El abrazo del maíz”, de la cual se hizo el corte de listón; además se develó la placa conmemorativa por el aniversario.

JVR