Sheinbaum buscará al presidente de Guatemala ante ‘Estado de Sitio’ en el país

No se ha reforzado seguridad en frontera

Tras la declaración de Estado de Sitio en Guatemala ante la oleada de violencia este fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció a buscar a su homólogo de aquel país para conocer si requiere algún tipo de apoyo.

Este fin de semana, el presidente guatemalteco decretó Estado de Sitio durante 30 días ante los ataques cometidos por pandillas contra fuerzas de seguridad, que ocurrieron paralelamente a motines en las prisiones.

Al respecto, Sheinbaum Pardo comentó que se le consultará si requiere apoyo, ofrecimiento que se hará, refirió, en el marco de respeto,

“Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo… evidentemente con respecto a la situación y todo. Pero pues para poder saber si requiere alguna situación especial”, dijo.

La mandataria comentó que por el momento no se ha reforzado la frontera sur del país.

Asimismo, comentó que se mantendrá el apoyo a Jamaica, que sufre lo estragos del huracán Melissa que recientemente azotó a su territorio; además, comentó que también se enviará apoyo a Chile, ante los fuertes incendios forestales que enfrenta desde finales de la semana pasada.

En otro punto, fue consultada sobre la postura de su gobierno ante las intenciones de Donald Trump para tomar Groenlandia y los aranceles que decretó contra los países que no lo apoyen.

Sheinbaum Pardo reiteró que la posición del país seguirá lo que dicta la Constitución, sobre el respeto a la soberanía de los pueblos.

“Pues siempre va a ser la misma: Soberanía de los pueblos. Nuestra Constitución y siempre debe ser nuestra posición”, dijo.

