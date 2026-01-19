Sheinbaum da a Francisco Garduño nombramiento dentro de la SEP

El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez, fue nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al anunciar el nombramiento, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, se refirió al exfuncionario migratorio como alguien “ejemplar”.

Comentó que el cargo asignado a Garduño está relacionado con los cambios que se pondrán en marcha para la educación media superior, como parte del Bachillerato Nacional.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”, escribió en la red social X.

Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo.



Francisco Garduño dejó su anterior cargo en el INM entre señalamientos y cuestionamientos por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.

En septiembre de 2025, a dos años y medio de los hechos, fue el encargado de ofrecer una disculpa pública a familiares de los fallecidos y a los 27 sobrevivientes por “sufrimiento y daño causado”.

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que había elementos para que Garduño fuera juzgado como probable responsable de omisiones, al atribuirle la falta de seguridad para los migrantes recluidos y las condiciones en que se encontraban.

En la estación migratoria siniestrada no había acceso a agua potable ni alimentos y tampoco se contaba con salidas de emergencia ni protocolos de protección civil en caso de un incendio.

El exfuncionario fue procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero no se le dictó prisión preventiva y tampoco fue obligado a separarse de su cargo como titular del INM, el cual dejó en mayo de 2025.

Con información de Tanía Gómez.

