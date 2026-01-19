Aseguran casi 80 mil litros de huachicol y flota de vehículos cisterna en Veracruz

Autoridades federales y estatales aseguraron 79 mil 590 litros de hidrocarburo, presuntamente ilegal, y una flota de vehículos cisterna en tres acciones diferentes en el estado de Veracruz, informó este lunes el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), tras el cateo a un inmueble ubicado en el municipio de Isla, fueron asegurados 50 mil litros de hidrocarburo, además de ocho vehículos presuntamente utilizados para el transporte del combustible:

5 semirremolques tipo cisterna

1 remolque tipo cisterna

2 tractocamiones articulados

No obstante, el Gabinete de Seguridad informó que en esta acción se aseguraron 13 vehículos en total, sin detallar su tipo ni precisar la diferencia con el reporte de la FGR.

En un segundo inmueble, ubicado en la localidad de Nuevo Chicayán, municipio de Pánuco, elementos federales aseguraron 90 litros de hidrocarburo, además de cinco bidones de plástico.

En un tercer cateo, cumplimentado en el municipio de Coatzacoalcos, fueron asegurados 29 mil 500 litros de hidrocarburo y un vehículo con reporte de robo.

La FGR informó que los inmuebles, el hidrocarburo y los vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que “continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos”.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, FGR y Policía Estatal, así como personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

