Sobra soberbia

Y nos hacen ver que algunas actitudes soberbias y desplantes en lugar de allanar el camino a la reforma electoral le están poniendo piedras. Es sabido que esa enmienda es uno de los proyectos de mayor relevancia del Gobierno y el movimiento de la Cuarta Transformación y que, nos hacen señalan, se basa en exigencias de la población sobre sus procesos electorales. Sin embargo, ha llamado la atención que en lugar de mostrar señales de apertura a toda contribución, haya quienes sigan apareciendo con actitudes de sabelotodo y perdonavidas que no sólo no ayudan a generar los apoyos que la reforma requiere, sino que mandan un mensaje de imposición. Ya un antecedente similar se vio durante las protestas de organizaciones del campo, cuando en vez de querer tirar verdades absolutas se requería oficio para conciliar. En el caso de la reforma electoral, nos dicen, que ni los de la 4T se quieren reunir con él. Sí, con Pablo Gómez. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Obtiene reconocimiento ejido Nueva Cruz del Palmar CSP formaliza ejido y atiende un conflicto que llevaba 80 años