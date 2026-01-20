Gobierno de CSP presenta ‘Credencial del Servicio Universal de Salud’; inicia en marzo

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó la nueva “Credencial del Servicio Universal de Salud”.

Dicha credencia es “la identificación para garantizar el derecho a la salud en las instituciones públicas de salud del Gobierno de México”.

En este sentido se informó que habrá una versión impresa y otra digital.

Información de las personas en su credencial:

Nombre completo

CURP

Sexo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Donadores de órganos

Tipo de sangre

A fin de tener un acceso permanente al historial clínico, el próximo 2 de marzo iniciará la “Credencialización del Servicio Universal de Salud” para todas y todos los mexicanos, se expuso este martes desde la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha credencial contará con el nombre del derechohabiente, la CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad. Se le integrarán dos códigos QR para validar derechohabiencia y para identificar la unidad médica más cercana.

Asimismo, recopilará al momento del registro información sobre donación de órganos, tipo de sangre.

🚨#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva “Credencial del Servicio Universal de Salud”, la cual garantizará el derecho a la salud en las instituciones públicas de salud https://t.co/34OOmQo6eg pic.twitter.com/vcJnDFAogT — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 20, 2026

En cuanto al esquema digital que se pondrá a disposición de la población, Eduardo Clark mencionó que éste permitirá agendar citas y elegir a qué clínica acudir, según la cercanía más conveniente.

Eduardo Clark subrayó que esto facilitará a las instituciones de salud el intercambio de información, debido a que el objetivo dentro del plan nacional es garantizar la atención universal a toda la población, sin importar a qué institución se encuentre afiliada.

“Esta credencial también lo que nos permite a nosotros, como servicio universal de salud que integra el IMSS, el ISSTE, el Bienestar y el resto de las instituciones, nos va a permitir vincular a todas las personas a un expediente médico electrónico con toda la información, incluso cuando las personas cambien de derechohabiencia. Cuando una persona cambie de trabajo, que pasa tal vez trabajar como yo hoy en el sector público, que soy derechohabiente del ISSSTE, a trabajar en iniciativa privada que me haría derechohabiente del IMSS. Puedo migrar esa información con mis cambios de derechohabiencia y también cuando me cambie de domicilio para saber cuál es la clínica que más cerca me corresponde cuando yo me cambie de domicilio”, explicó Eduardo Clark desde Palacio Nacional.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, mencionó que la población total actual es de 134 millones 407 mil 258 habitantes.

Ariadna Montiel, en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

Para el registro, expuso, se instalarán dos mil 365 módulos, a donde la población deberá acudir con acta de nacimiento, CURP, identificación, comprobante de domicilio y una certificación del padre o tutor, en caso de acudir a registrar a un menor de edad.

El registro se llevará a cabo por etapas; a partir del 2 de marzo comenzará en los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. El resto, a partir del 23 de marzo.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Para organizar el registro, se implementará un calendario como el que se utiliza para la entrega de las becas y pensiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR