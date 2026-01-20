Líderes del Verde en Congreso dialogan con Rosa Icela Rodríguez para proyecto de reforma electoral; PT se apunta para avanzar

Reunión de militantes del PVEM con la titular de Segob.

Los líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Unión, Carlos Puente y Manuel Velasco, además de la dirigente nacional de este instituto político, Karen Castrejón, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para avanzar rumbo a la aprobación de la reforma electoral.

“Nos reunimos con la Secretaria @rosaicela_, titular de @SEGOB_mx. Con nuestra Dirigente, @karencastrejont, y mi colega Coordinador en el Senado @VelascoM_; revisamos y analizamos temas importantes de la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones. ¡Avanzamos!”, informó Carlos Puente en sus redes sociales.

En tanto, Reginaldo Sandoval, líder de diputados federales del Partido del Trabajo informó sobre un canal de comunicación con las autoridades de Gobernación rumbo al análisis de la reforma electoral.

Asimismo, destacó que se mantiene un canal abierto y positivo de comunicación con la Secretaría de Gobernación, enfocado en el diálogo político y la preservación de la unidad de la coalición.

El viernes pasado, los partidos del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México bajaron el tono de su inconformidad con la propuesta de reforma electoral, particularmente en temas como la posible reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento público a los partidos políticos, y señalaron que apoyan a la Cuarta Transformación y que se suman a “construir” la enmienda.

