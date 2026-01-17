PT y Verde bajan tono sobre pluris y apoyarán a 4T en la Electoral; Claudia insiste en legislar

De izq. a der.: los diputados Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles, Geovanna Bañuelos, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el líder petista, Alberto Anaya, el jueves.

El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) bajaron el tono de su inconformidad con la propuesta de reforma electoral, particularmente en temas como la posible reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento público a los partidos políticos, y señalaron que apoyan a la Cuarta Transformación y que se suman a “construir” la enmienda.

En un comunicado, el PT ratificó ayer su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y reafirmó su compromiso de participar en la construcción de la reforma electoral, pese a que en días recientes su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, había señalado que el tema no debía ser una prioridad legislativa.

El Dato: El senador verde Luis Armando Melgar dijo que una reforma destinada a reducir pluris no impulsaría la competencia.

El dirigente nacional del instituto político, Alberto Anaya, subrayó que el partido mantiene su voluntad de consolidar la unidad con Morena y el PVEM rumbo a los próximos procesos electorales, y aseguró que la coalición Sigamos Haciendo Historia seguirá siendo una alianza estratégica.

“Ratificamos nuestro compromiso y voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y el PVEM, convencidos de que esta alianza representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”, señaló.

Anaya informó que sostuvo una reunión privada con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, en la que ambas partes acordaron “construir juntos” la propuesta que será enviada al Congreso por la mandataria.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, el encuentro se realizó la noche del jueves en la sede de Gobernación y se desarrolló en un ambiente de cordialidad y alta productividad.

“El diálogo institucional permanente es fundamental para fortalecer la coalición. En este encuentro se acordó trabajar conjuntamente en una reforma que será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”, indicó el dirigente petista.

Anaya recordó que la militancia del PT, en su pasado Congreso Nacional, acordó por unanimidad brindar respaldo total a la Presidenta Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor mandataria del mundo”, destacando su conducción política y visión humanista.

Asimismo, reafirmó que el PT reitera “nuestro compromiso de mantenernos en las filas de la 4T”, iniciado por Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de dar continuidad a las políticas sociales y programas de bienestar que, afirmó, han transformado la vida de millones de familias.

Por separado, el coordinador de la bancada petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, ratificó en un comunicado “su respaldo firme e inquebrantable” a la Presidenta Sheinbaum, “así como a la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación”, por lo que el partido se sumará a la construcción de la reforma electoral.

El legislador federal reconoció la relevancia del diálogo institucional y respetuoso sostenido con la secretaria de Gobernación, el cual —señaló— permitió avanzar en acuerdos fundamentales para la vida democrática del país.

“De este ejercicio responsable y productivo surge el compromiso de construir de manera conjunta una propuesta de reforma electoral que fortalezca nuestras instituciones, garantice procesos democráticos más sólidos y contribuya a mejorar la vida política de México”, expresó.

En paralelo, Manuel Velasco, líder del PVEM en la Cámara alta, manifestó su respaldo a la Presidenta Sheinbaum, y reiteró la alianza con su proyecto político, un día después de que Jorge Carlos Ramírez Marín, senador verde, señaló que están en contra de la reducción de legisladores plurinominales.

“Por convicción, acompañamos a la Dra. @claudiashein en su campaña presidencial donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos. Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, publicó en redes sociales.

Respalda cambiar fecha de elección

Por Tania Gómez

YASMÍN ESQUIVEL, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldó la posición del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la complejidad logística de realizar simultáneamente las elecciones judicial y ordinaria, al tiempo que pidió que la autoridad electoral sea escuchada “puntualmente” por tratarse del árbitro.

En entrevista previa al Congreso Feminista en el Senado, la ministra defendió la experiencia del orgaismo y señaló que “debe sentirse con las capacidades y con las posibilidades de llevar a cabo una elección seria.

“El INE tiene un gran prestigio de hacer las elecciones muy bien, ha sido reconocido siempre a nivel nacional e internacional y, bueno, considero que debe ser escuchado puntualmente. Ellos son los que les toca organizar, son el árbitro del proceso”, declaró Esquivel.

Respecto a si el Poder Judicial se vería afectado por un cambio de fecha en la elección judicial de 2027, descartó cualquier impacto negativo: “No, porque tenemos en este momento los jueces y magistrados que se están desempeñando, que eran del anterior sistema, los jueces de carrera. Entonces, ellos continuarían en sus cargos”.

PAN pide a empresarios participar en discusión

› Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, convocó a los empresarios del país a participar activamente en la discusión de la reforma electoral, al subrayar que cualquier modificación al marco democrático debe ofrecer certeza a las inversiones y a la generación de empleos.

Al término de una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por su presidente, José Medina Mora; la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de Alejandro Malagón, y la Asociación de Bancos de México (ABM), de Emilio Romano Mussali, la legisladora panista afirmó que las puertas de San Lázaro están abiertas para dialogar con quienes generan empleo y pagan impuestos en México, en caso de que se presente una iniciativa en materia electoral.

10 puntos presentó la panista para guiar el debate de la reforma

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario”, expresó López Rabadán.

Señaló que una eventual reforma electoral debe discutirse con la participación de todos los grupos parlamentarios y con la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, a fin de construir consensos amplios.

Cuestionada sobre la postura del PT y del PVEM frente a la enmienda, consideró complicado que acepten perder espacios, recursos y representación en el Congreso, en caso de que se plantee la reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento a partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, perder voz de sus legisladores y de sus causas. Sería doloroso para ellos y también para la Nación”, subrayó.

Presidenta insiste en legislar a los pluris: “la gente lo pide”

› Redacción

En el contexto de resistencias a la desaparición o cambios para la designación de cargos legislativos obtenidos por la vía plurinominal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los planteamientos que contendrá la próxima Reforma Electoral provendrán de lo que pide la población, mas no ella o los partidos.

“Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide, disminución de los costos, una un esquema distinto a la representación proporcional que no tengan que ver con las listas de los eh de las cúpulas de los partidos políticos que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores, y el objetivo de la reforma es que la gente también decida sobre la representación proporcional”, recalcó esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Ecatepec donde realizó su conferencia de prensa.

El Dato: EL miércoles, la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral entregó el resumen de los resultados de los foros y consultas realizadas durante seis meses.

En días recientes, no sólo desde la oposición sino también de los aliados de Morena -el PT y el PVEM- han expresado su rechazo a eliminar o cambiar la forma en que se elige a quienes ocupan cargos como diputados o senadores por la vía plurinominal, es decir, que son elegidos directamente por las dirigencias de cada partido político y no por votación de la ciudadanía.

Consultada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que los planteamientos responden a parte de la exigencia de la ciudadanía, misma que a su vez es la base de los postulados del movimiento de la Cuarta Transformación.

El Dato: El miércoles, la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral entregó el resumen de los resultados de los foros y consultas realizadas durante seis meses.

“La transformación no es un partido político. La transformación es una decisión del pueblo de México en 2018, de cambiar el régimen de corrupción y privilegios. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación. No es la Presidenta, no es un partido, no son unos diputados, no son los senadores, aunque formamos parte”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en territorio del Estado de México.

Al plantearle si confía en que los aliados de Morena apoyarán esta reforma, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió afirmativamente; pero además mencionó que la propuesta que se habrá de presentar tiene que ser congruente con lo que el movimiento ha defendido y que llevó a su conformación.

“Pues sí (confío). Y también nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta afirmó que años atrás, el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a invitarla a ocupar una legislatura por la vía plurinominal, pero dijo haberlas rechazado por cruzarse con sus actividades académicas y porque nunca fue de su interés en participar por un cargo, hasta que tocó contender por la alcaldía de Tlalpan.

“Entonces, nunca me llamó la atención, la verdad, ser diputada o senadora, y menos plurinominal. Hasta el 2015 que, la decisión era el registro de Morena. Porque primero se hace todo un procedimiento y después hay que obtener más del tres por ciento de la votación para el registro de un partido político.

12 temas que incluyen cambios constitucionales incluiría la iniciativa

“Entonces, ahí sí fue cuando le dije, que lo digo en el libro: ‘Pues ahora sí quiero participar, pero en el Ejecutivo, a nivel municipal’. Y ahí fue cuando fui candidata a Tlalpan y ganamos”, dijo.

Al consultarle qué se contempla para inhibir la infiltración del crimen organizado en los comicios, la mandataria comentó que hace falta reforzar los procesos de fiscalización.

“Mayor fiscalización, es muy importante la fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usa en las campañas”, dijo.

Minimizan diferencias con los aliados de la 4T

› Redacción

La reforma electoral impulsada por el Gobierno federal no podrá concretarse sin el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, advirtió la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, quien aseguró que el diálogo será indispensable para sacar adelante el proyecto.

Pese a las diferencias expresadas por los aliados de Morena, el PT y el PVEM, legisladoras del guinda confiaron en alcanzar los consensos necesarios y minimizaron las tensiones al interior de la coalición.

“Por eso estamos trabajando en los consensos; y también es importante decir que la democracia es el poder del pueblo para el pueblo, por lo que deberá estar garantizada para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Si no hay consensos, pues no podrá estarse desarrollando este proyecto y por tanto estamos trabajando en los consensos”, afirmó Castillo Juárez al referirse a la iniciativa que contempla fiscalización y recorte a los partidos políticos.

La senadora reconoció que estas propuestas responden al “sentir de la población” sobre el excesivo gasto en procesos electorales, aunque aclaró que aún no existe un proyecto definitivo.

Por su parte, la vicepresidenta de la mesa directiva, Verónica Camino, minimizó las diferencias con el PT y el PVEM respecto a la reforma, al señalar que la propuesta aún no está formalizada hasta que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria.

“Yo creo que no se está complicando nada y, por el contrario, creo que ellos están exponiendo las posturas que ellos normalmente tendrían”, declaró.

Camino Farjat recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en periodo de revisión “y no hay nada firme hasta que en la iniciativa no entre”.

El punto más controversial es la reducción de legisladores plurinominales, cambio que Camino Farjat defendió argumentando que busca democratizar el acceso al Congreso.

“Al final no se trata de quitarles, se trata de que lleguen de otra forma los plurinominales; que la gente que está en territorio pidiendo el voto también llegue a las cámaras y no sea sólo una lista de gente que no hizo nada para llegar”, sostuvo.

La legisladora llamó a todas las fuerzas políticas al diálogo e insistió en que “no hay que decir ‘que se retire la propuesta’, porque la propuesta todavía no la tenemos”. Además, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está disponible para atender a los partidos que deseen exponer sus inquietudes.

Rechazan autoritarismo

Por Claudia Arellano

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que los señalamientos de la oposición en contra de la reforma electoral carecen de sustento y buscan desinformar a la ciudadanía, al afirmar que dicha iniciativa no pretende controlar las elecciones ni vulnerar la democracia.

“Los conservadores faltan a la verdad cuando dicen que la reforma electoral busca controlar las elecciones. Lo que no entienden es que el pueblo ya está muy avispado y no cae en sus mentiras”, dijo.

Desde Monclova, Coahuila, enfatizó que el movimiento que representa ha mantenido, desde sus orígenes, una lucha permanente por el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la voluntad popular.

“Ni autoritarismo ni fraude electoral. Nuestro movimiento siempre ha pugnado por la construcción de una verdadera democracia. Por eso luchamos y así lo seguiremos haciendo”, afirmó.

Subrayó que la reforma electoral tiene como objetivo consolidar un sistema democrático más transparente, equitativo y cercano a la ciudadanía, y no responder a intereses partidistas o de control político.

Finalmente, confió en que la sociedad mexicana sabrá distinguir entre la desinformación y las propuestas que buscan fortalecer la vida democrática del país, reiterando que Morena mantendrá su defensa de los procesos electorales libres y auténticos.