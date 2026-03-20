‘Mujeres mayas son pioneras de los derechos de los pueblos indígenas’, afirma Sheinbaum.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo —entidad donde casi 30 mil mexicanas reciben este apoyo— donde destacó que las mujeres mayas son pioneras en la lucha por los derechos de los pueblos originarios y de todas las mujeres, a través de personajes como Elvia Carrillo Puerto y Rita Cetina.

“Las mujeres mayas, de la Península, son pioneras en los derechos de los pueblos indígenas y en los derechos de las mujeres”, afirmó.

Recordó que Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer en convertirse en diputada por Yucatán y fue parte de las sufragistas que lucharon para que las mujeres tuvieran acceso al derecho al voto; mientras que Rita Cetina luchó porque las mujeres tuvieran derecho a la educación con escuelas de niñas en las que se enseñaba lo mismo que aprendían los niños de esa época.

Explicó que la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a todas las mujeres mexicanas por el trabajo que históricamente han hecho, lo que demuestra que a su llegada a la Presidencia llegaron también todas las mujeres mexicanas.

“Hoy gozamos de muchos derechos las mujeres, pero nos faltan más porque todavía hay discriminación contra las mujeres. Por eso cuando llegué al gobierno dije que no llegué sola, que llegamos todas las mujeres mexicanas juntas a la Presidencia de la República”, aseveró.

El bienestar de las mujeres no es un privilegio, es un derecho y una causa de justicia social.



Desde #FelipeCarrilloPuerto, junto a nuestra querida presidenta @Claudiashein, encabezamos la Asamblea de Mujeres Bienestar en la Zona Maya.



Hoy avanzamos con hechos que transforman… pic.twitter.com/VfUN2Pa25c — Mara Lezama (@MaraLezama) March 21, 2026

Resaltó que la llegada de la Cuarta Transformación significó el acceso a derechos que hoy ya están establecidos en la Constitución, como la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la beca Benito Juárez y el apoyo a productores del campo; a los que se suman los tres nuevos Programas para el Bienestar de su gobierno: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

En Quintana Roo, casi 30 mil las mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Quintana Roo son cerca de 30 mil las mujeres que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar —que comprende un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos— y que se suman a los 3 millones de derechohabientes de 60 a 64 años en todo el país.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a la lengua maya, como parte del proceso de transformación para reivindicar a sectores históricamente olvidados como son las mujeres y los pueblos indígenas.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó el compromiso de la Presidenta con las mujeres de la entidad e informó que desde el gobierno estatal también hay acciones como el programa Mujeres Poder que beneficia actualmente a 50 mil derechohabientes y que este 2026, incrementará a 60 mil; además de un presupuesto de 893 millones de pesos (mdp) para la Secretaría de las Mujeres estatal que ha permitido atender a 239 mil 209 mujeres, niñas y adolescentes quintanarroenses.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Abigail Chuc Dzul, agradeció a la mandataria por este apoyo pensado para todas las mujeres del país.