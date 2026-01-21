Estos son los estados con brotes de sarampión confirmados en México

En algunos estados del país se han registrado casos confirmados de brotes de sarampión durante 2026, por lo que esto ha encendido la alerta debido al incremento en algunas entidades.

Este 20 de enero el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se cuenta con las vacunas suficientes para poder enfrentar el actual brote de sarampión que hay en el país.

El secretario de Salud precisó que se tienen 23 millones 529 mil dosis de vacunas contra el sarampión, por lo que esta cantidad se considera como el abasto necesario y suficiente incluso para los próximos dos años.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existe, pues una persona infectada puede contagiar hasta a 15 o 16 personas, pues este virus puede permanecer en el ambiente hasta por dos horas, de acuerdo con Kershenobich.

Vacuna contra sarampión ı Foto: Redes Sociales

¿En qué estados hay brote de sarampión?

Estos son los brotes reportados en el informe diario del brote de sarampión en México publicado el 20 de enero por la Secretaría de Salud, en el que se establece la distribución de casos probables y confirmados de sarampión.

En la Semana Epidemiológica dos se notificaron 756 casos probables de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), y 255 confirmados, mientras que en la Semana Epidemiológica número tres se han acumulado 86 casos probables de EFE, y un caso confirmado.

Los grupos de edad más afectados por EFE son los menores de edad de entre 1 a 4 años de edad, pues entre 2025 y 2026 se han registrado mil 103 casos, mientras que el segundo grupo son los menores de entre 5 y 9 años de edad, con 839 casos, seguidos de las personas de entre 25 y 29 años de edad con 795 casos confirmados.

Gráfica de casos de sarampión confirmados en México por grupos de edad ı Foto: Captura de pantalla

Las entidades federativas con casos confirmados de sarampión durante 2026 son las siguientes:

Chihuahua: 4 casos confirmados

Jalisco: 385 casos confirmados

Guerrero: 14 casos confirmados

Michoacán: 15 casos confirmados

Chiapas: 186 casos confirmados

Sonora: 1 caso confirmado

Sinaloa: 43 casos confirmados

Ciudad de México: 37 casos confirmados

Durango: 1 caso confirmado

Colima: 32 casos confirmados

Morelos: 5 casos confirmados

Baja California: 5 casos confirmados

Estado de México: 4 casos confirmados

San Luis Potosí: 3 casos confirmados

Oaxaca: 5 casos confirmados

Nayarit: 7 casos confirmados

Tabasco: 3 casos confirmados

Aguascalientes: 1 caso confirmado

Veracruz: 1 caso confirmado

Hidalgo: 4 casos confirmados

Tlaxcala: 2 casos confirmados

Puebla: 2 casos confirmados

Mapa de casos de sarampión confirmados en México ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.