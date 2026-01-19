Salud refuerza vacunación ante aumento de casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud informó que el incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, situación que ha sido advertida oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que en México el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

“Esto permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”, indicó.

La Secretaría de Salud destacó que durante 2025 y las primeras semanas de 2026 se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país.

Vacunación contra el sarampión ı Foto: Especial

“La vacunación se ha priorizado en niñas, niños y población susceptible, tanto en el esquema regular como mediante estrategias de respuesta rápida ante brotes”, precisó.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas sin antecedente de vacunación. Además, advirtió que “los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o con sistemas inmunológicos debilitados”.

Desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal en el estado de Chihuahua, se activaron de manera inmediata los protocolos internacionales de contención.

Entre las acciones implementadas, la Secretaría de Salud detalló la “aplicación de cercos epidemiológicos con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como la búsqueda activa de casos”.

Estrategia de vacunación contra el sarampión ı Foto: Gobierno de Chihuahua

También se intensificó la vacunación para asegurar esquemas completos y se amplió la edad de aplicación hasta los 49 años, “con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad”. En zonas con brotes activos, añadió, “se aplica una dosis ‘cero’ a los menores de 6 a 12 meses de edad”.

La dependencia federal subrayó que existe una coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia, además del despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

Asimismo, informó sobre el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la realización de las Semanas Nacionales de Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública durante 2025, así como la implementación de “una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos”, en coordinación con la OPS y otros organismos internacionales.

Finalmente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas. “La vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva”, reiteró, al subrayar que “la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión, contener la transmisión, reducir complicaciones y evitar defunciones, con prioridad en los grupos más vulnerables”.

LMCT