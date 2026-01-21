Para derrotar a los cárteles, EU debe afrontar su propio papel, no amenazar a México, señalan analistas

El Presidente Donald Trump justificó la acción militar estadounidense contra Venezuela alegando que frenaría el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Dicha intervención no redujo el consumo de drogas en Estados Unidos ni desmanteló las redes criminales transnacionales. No obstante, Trump ha sugerido que podría aplicar el mismo razonamiento a México, de acuerdo con los analistas Christopher Shays y Richard Swett en una columna para el medio The Hill

Si el objetivo es realmente frenar el narcotráfico, atacar a México sería contraproducente, ya que la acción militar ignora la realidad central del narcotráfico: los cárteles se alimentan de la abrumadora demanda estadounidense y se sustentan con un flujo constante de armas de fabricación estadounidense. Si Washington quiere reducir la cantidad de drogas en las calles estadounidenses, debería profundizar su ya exitosa cooperación con México y tomar medidas inmediatas en el país, reduciendo la demanda y cortando el flujo de armas hacia el sur.

Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, las autoridades mexicanas han intensificado las operaciones contra las redes de cárteles, manteniendo al mismo tiempo una estrecha coordinación con agencias estadounidenses.

Los resultados son innegables.

Según funcionarios estadounidenses, incluidos los líderes de la DEA, los flujos de drogas, en particular el fentanilo, han disminuido drásticamente:

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. citados en el informe muestran que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo disminuyeron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a aproximadamente 338 kilogramos en 2025, una reducción interanual de más del 50 %. Gran parte de esta disminución se atribuye a las iniciativas conjuntas entre Estados Unidos y México para combatir los precursores químicos y ampliar la capacitación en interdicción.

El informe de amenazas para 2025 de la DEA señala que muchos productores de fentanilo con sede en México están teniendo dificultades para obtener precursores químicos clave, una clara evidencia de que la aplicación coordinada de la ley está interrumpiendo las cadenas de suministro de opioides sintéticos.

Las extradiciones de líderes de cárteles capturados han aumentado, y las redes financieras vinculadas al crimen organizado siguen bajo presión constante. Estos avances no son simbólicos. Reflejan el fortalecimiento de las unidades de investigación, una mayor atención a los altos mandos de los cárteles y un intercambio de inteligencia más rápido y fiable con sus homólogos estadounidenses.

Durante una visita oficial a la Ciudad de México en 2025, el Secretario de Estado Marco Rubio reconoció este progreso, afirmando : “Nunca antes en la historia de ambos países ha habido este nivel de cooperación: una cooperación que respeta la soberanía y la integridad de ambas naciones, pero que al mismo tiempo produce resultados concretos”.

Esta cooperación sin precedentes se vería comprometida incluso por una acción militar estadounidense limitada. Un ataque violaría la soberanía mexicana y quebraría la confianza de la que dependen el intercambio de inteligencia, las extradiciones y la aplicación de medidas financieras. Tratar a México como un campo de batalla fracturaría una alianza que ha demostrado funcionar.

Quienes defienden la escalada militar también subestiman los riesgos que conlleva. Los cárteles no son objetivos militares convencionales. Son redes adaptativas y descentralizadas integradas en los sistemas comerciales, de transporte y financieros. Ante la fuerza estadounidense, no se enfrentarían directamente a las tropas estadounidenses. En cambio, podrían tomar represalias asimétricas: perturbando puertos, saboteando rutas de transporte o amenazando la infraestructura energética.

México es el mayor importador de gas natural licuado estadounidense. Cualquier interferencia con estos flujos tendría un impacto inmediato en los mercados energéticos y las cadenas de suministro de América del Norte, elevando los costos para los consumidores y las empresas estadounidenses mucho antes de que las organizaciones criminales se debilitaran.

Existe también un peligro estratégico más profundo. La acción militar corre el riesgo de replantear a los cárteles a nivel nacional como defensores de la agresión extranjera. La historia demuestra que las organizaciones criminales prosperan cuando se erosiona la legitimidad del Estado. Un ataque externo podría fortalecer el reclutamiento de los cárteles, socavar la confianza pública en las instituciones y desestabilizar a un gobierno cooperativo que está obteniendo resultados.

Pero la omisión más evidente en los llamados a la fuerza es la propia responsabilidad de Estados Unidos.

La demanda estadounidense es el motor del poder de los cárteles. Decenas de millones de estadounidenses denuncian el consumo de drogas ilícitas cada año, y Estados Unidos representa la mayor parte del consumo mundial de fentanilo. Mientras esa demanda se mantenga prácticamente sin control, la oferta se adaptará, independientemente de la agresividad con la que Washington amenace con tomar medidas en el extranjero.

Igualmente perjudicial es el flujo de armas de origen estadounidense hacia México. Estas armas —a menudo rifles de alto calibre— permiten a los cárteles desafiar al estado mexicano, intimidar a las comunidades y superar en armamento a las autoridades locales. Sin embargo, los esfuerzos estadounidenses para interceptar el tráfico de armas hacia el sur siguen careciendo de recursos y siendo políticamente desatendidos.

Si la administración quisiera seriamente debilitar a los cárteles, ampliaría los grupos de trabajo conjuntos contra el tráfico de armas, aumentaría las inspecciones y los procesos contra las exportaciones ilegales de armas de fuego e invertiría significativamente en la reducción de la demanda en el país (tratamiento, prevención y reducción de daños) en lugar de amenazar a un socio cercano.

Estados Unidos no necesita coaccionar a México para derrotar a los cárteles. México ya está haciendo ese trabajo, junto con nosotros. La pregunta para Washington es si está dispuesto a asumir su propio papel en el mantenimiento de la crisis.

Si el objetivo del presidente Trump es reducir las drogas, crear comunidades más seguras y una frontera más segura, la respuesta no es la escalada. Es una responsabilidad compartida: reforzar la cooperación con México, reducir la demanda estadounidense de drogas ilegales y detener el flujo de armas de fabricación estadounidense hacia el sur.

