Donald Trump anuncia acuerdo con líder de OTAN sobre Groenlandia y suspende aranceles a Europa

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social que llegó con el secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a un acuerdo para las bases de un futuro con respecto a Groenlandia, además de suspender la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa.

“Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido las bases de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región del Ártico. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todas las naciones de la OTAN. Basándonos en este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre el proyecto Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las negociaciones”.

Mensaje de Donald Trump. ı Foto: Especial.

“El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones. Me reportarán directo a mí“, indicó Donald Trump, sin dar más detalles.

Donald Trump había amenazado con imponer aranceles de 10% a los países europeos a partir del 1 de febrero. Este mismo miércoles, en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), insistió en su interés en hacerse con la isla por seguridad nacional y aunque descartó una intervención militar, dijo que debían abrirse negociaciones de forma inmediata para su anexión.

Se quejó de que solo estaba pidiendo un territorio que era “frío y mal ubicado”. Agregó que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la OTAN declaró: “Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR