Senadora morenista Ana Lilia Rivera afirma que Taiwán es parte de México | VIDEO

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, afirmó que Taiwán es parte de México, al señalar que “es uno de los lugares del país” donde existe desarrollo tecnológico “impresionante”.

Ocurrió el pasado 19 de enero, previo a la entrega de equipos de cómputo para el CBTis 303, ubicado en el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, en Tlaxcala, por parte de la Embajada de Taiwán en México.

A su llegada al centro educativo, la legisladora tlaxcalteca resaltó que el Gobierno Federal invertirá en infraestructura para el plantel, que cuenta con un laboratorio de Inteligencia Artificial, para el que fueron donadas computadoras portátiles.

No obstante, en un momento, la senadora afirmó que “Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”. Es posible escuchar su declaración en el siguiente video, a partir del minuto 5:07.

Aunque la declaración Ana Lilia Rivera pareció no generar confusión en el momento, fue hasta este 21 de enero cuando comenzaron a circular clips del aparente desliz, así como críticas y comentarios de burla en las redes sociales de la morenista, a la que incluso apodaron “Lady Taiwán”:

En otro momento, la legisladora criticó a la prensa y afirmó que existen “campañas pagadas” en su contra impulsada por bots .

“Yo nunca me he cerrado a hablar con nadie, yo hablo con todos, pero no puedo hablar con bots, a los bots nunca les vas a ganar, y hoy los que mandan a golpearme todos los días son campañas pagadas con robots“, dijo a la prensa.

Rivera también justificó haber llamado “estúpidos” a quienes cuestionan su trabajo en el Senado de la República, al señalar que “no es una denostación, es un argumento que califica a quienes se escudan en el anonimato para desinformar a la gente”.

La senadora de Morena por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, llamó primero “estúpidos” a periodistas que le preguntaron por su trabajo en el estado, después reculó y aseguró que esa palabra no es un insulto. pic.twitter.com/IscKrRHz6W — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) January 21, 2026

En sus redes sociales, la senadora compartió imágenes del evento, al que asistió el embajador de Taiwán en México, Iván Lee. En las fotografías, se observa que las computadoras fueron entregadas en cajas con la bandera del país asiático.

“Tlaxcala no debe quedarse atrás cuando se trata de educación, innovación, tecnología y el uso de la inteligencia artificial”. destacó la morenista sobre la entrega de los equipos.

