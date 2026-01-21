Sobre la electoral, PT y PVEM, aún sin postura

De izq. a der.: el senador Manuel Velasco, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, la dirigente Karen Castrejón y el diputado Carlos Puente, ayer.

Dirigentes y legisladores del PVEM y el PT reiteraron que sus partidos aún no tienen una postura sobre la propuesta presidencial de la reforma electoral, aunque mantienen el diálogo con el Gobierno federal.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, junto con los coordinadores del partido en el Senado, Manuel Velasco Coello, y Carlos Puente Salas, en la Cámara de Diputados, se reunieron ayer con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, como primer acercamiento formal para abordar la reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Dato: la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, dijo que cualquier reforma debe ser “para fortalecer la democracia y no para dar pasos hacia atrás”.

“Fue un primer encuentro. Había mucha especulación en las últimas semanas sobre esta comisión y la reforma. Es la primera invitación oficial para dialogar con los partidos políticos; hasta ahora no había existido un llamado formal. Ya de ahí les compartiremos a ustedes, ya que conozcamos ahora sí los temas y, sobre todo, la redacción, cuál sería la postura de nosotros como partido”, señaló Castrejón a su salida del encuentro.

La líder partidista subrayó que no se abordaron puntos específicos de la reforma, ya que el texto aún no ha sido compartido con su partido, y recalcó que el PVEM no asumió ningún compromiso previo para acompañar o condicionar la iniciativa.

Como primer acuerdo del encuentro, se estableció una reunión con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a fin de darles a conocer los aspectos principales de los cambios constitucionales propuestos.

Previamente, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró en entrevista que aún no existe una postura definitiva del partido respecto a la reforma, ya que el tema se encuentra en etapa de diálogo y análisis dentro de la coalición gobernante.

El legislador rechazó versiones sobre un supuesto “llamado de atención” tras sus declaraciones y afirmó que el PT ha sido claro al señalar que, con las reglas electorales actuales, el movimiento de la Cuarta Transformación ha logrado triunfos en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Dijimos la verdad, no fue nada temerario. Despertó algunas ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso no pasa nada”, sostuvo Sandoval Flores.

Explicó que existe un canal de comunicación abierto con la Segob, en el que se abordan distintos escenarios políticos, sin que ello implique una negociación cerrada o definiciones anticipadas sobre el contenido de una eventual iniciativa.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que en torno a las conversaciones con los partidos aliados para la eventual reforma electoral, que no existe una negociación de gubernaturas a cambio del respaldo del PT o del PVEM.

“No tiene sentido eso. Es falso. Hay mucha especulación”, sostuvo el zacatecano, al aclarar que la Cámara de Diputados aún no cuenta con una iniciativa formal, por lo que no existe materia legislativa para su discusión.

Señaló que los acercamientos actuales se realizan en el ámbito del Gobierno federal y los partidos aliados, con el objetivo de construir consensos antes de que una propuesta llegue al Congreso.