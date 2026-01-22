Catemaco en la Champions

Y el que ahora anda en medio de la polémica es el alcalde emecista de Catemaco, Manuel Toscano, quien presumió en las benditas redes su presencia en el estadio Santiago Bernabéu, al que acudió para presenciar el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Mónaco. El edil se encuentra en España, donde se realiza la Feria Internacional de Turismo. El caso es que para vacunarse de las críticas que le llovieron —“qué buena manera de gobernar Catemaco y el malecón sin luz”, “nomás no metas tus gastos al erario municipal”— aseguró que “estamos haciendo un pequeño recorrido por Madrid… con el fin de entender las diferentes formas de pensar, de vivir, su cultura, y de esa forma ofrecer a todos los que nos visiten, en este caso españoles, un lugar que sea único”. Hay quien no deja de ver detrás de todo esto el afán del registro personal, porque por andar grabando el video hasta un gol se perdió.

