Con billete conmemorativo, Lotería Nacional destaca 5 décadas del trabajo de la Profeco.

En el marco del 50 aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco No. 1733, que reconoce a una institución que se convirtió en un pilar de la democracia económica de México y es clave en la historia de la justicia social, el derecho mercantil y la protección de las personas frente a las fuerzas de un mercado que evoluciona constantemente en el ámbito global y digital.

La develación de este billete, que también reconoce a México como país pionero en América Latina al ser el primero en crear una defensoría de este tipo, se realizó en el Teatro sede de los Sorteos Tradicionales y estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor.

En el marco de la presentación del diseño del billete, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, habló de la importancia de celebrar los 50 años de la Procuraduría Federal del Consumidor, una institución que, dijo, nació en 1976 como una idea adelantada a su tiempo: “que el consumo no debía ser un espacio de abuso, sino un terreno de derechos”.

Al afirmar que con esa visión México marcó un precedente en América Latina y sentó las bases de una verdadera democracia económica, la directora general de Lotería Nacional sostuvo que esta conmemoración se inscribe plenamente en la política pública del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en el ciudadano, en la defensa de la economía familiar y en la convicción de que el bienestar se construye desde lo cotidiano, con precios justos, con información clara, con decisiones libres y en un mercado que respete la dignidad de las personas.

Olivia Salomón destacó que hoy la Profeco es una institución presente, proactiva y sensible, que entiende que detrás de cada queja hay una familia, detrás de cada precio hay un ingreso que proteger y detrás de cada decisión de compra hay un derecho que respetar.

“Desde la Lotería Nacional acompañamos esta causa con esta conmemoración, porque creemos, como lo ha señalado nuestra Presidenta, en un México donde la economía está al servicio de las personas y donde instituciones como la Profeco se consolidan como una presencia firme y confiable para las familias”, refirió la directora general.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional y su directora, Olivia Salomón, por su sensibilidad y visión al impulsar sorteos con impacto social, y también a las trabajadoras y trabajadores de la Profeco quienes durante 50 años han construido, sostenido y defendido a la institución.

La Procuraduría, dijo, nació hace cinco décadas con la idea, poderosa y justa, de que consumir no significara engaño, abuso o trato indiferente, pues “detrás de cada compra hay una familia, un esfuerzo, un ingreso que costó trabajo ganar”.

El servidor público destacó que develar el billete de lotería alusivo al 50 aniversario de la Profeco, además de ser un acto conmemorativo es un reconocimiento a una institución que ha acompañado la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.

“Este billete nos recuerda que, durante cinco décadas, la Profeco ha estado del lado de quien más lo necesita en una relación comercial: las personas consumidoras”, subrayó.

El billete que celebra cinco décadas de la Profeco

La directora Olivia Salomón subrayó que esta conmemoración llegará a miles de hogares llevando un mensaje claro y vigente: que en México los derechos del consumidor se protegen, la economía familiar se cuida y el Estado está presente del lado de la gente.

En este contexto informó que el Sorteo Zodiaco No. 1733 se realizará el domingo 1 de febrero del presente año, en el Teatro de Lotería Nacional, en punto de las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos del Sorteo Zodiaco No. 1733 en todo el país, a través de los más de 11 mil puntos de venta y en Miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00.

La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

