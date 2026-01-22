“El año de AMLO”

Parece que la muy expresada voluntad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de no ser mencionado en calles, avenidas, monumentos o lo que se le parezca está lejos de cumplirse. Y es que ahora, el municipio de Cuautitlán Izcalli, encabezado por Luis Daniel Serrano Palacios, de Morena, renunció a lo decidido desde el Congreso del Estado de México sobre designar a 2026 como “Año del Humanismo”, para hacer que, al menos en ese municipio sea el “Año de Andrés Manuel López Obrador”. Pero la propuesta, nos explican, no fue del alcalde, sino del secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero, quien la sometió a votación de los regidores con el argumento de “promover el patriotismo”, ya que, según su apreciación, la figura del exmandatario encarna ese valor. Lo que llama la atención, dicen algunos, es que hay demasiado ocio en el Cabildo de Izcalli, pues pareciera que no hay más asuntos que discutir, como el abasto de agua, pavimentación de calles, alumbrado público… En fin.

