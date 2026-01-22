El examen de Gertz

Nos comentan que quien llegará este jueves a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien aun cuando ya es casi un hecho su ratificación para convertirse en el próximo embajador de México en Reino Unido, deberá antes enfrentarse a las y los legisladores de la oposición, quienes desde ayer, nos aseguran, ya se frotaban las manos al citar al futuro diplomático para comparecer. Dicen que, si bien se hará de todo desde el oficialismo para que nada perturbe al exfiscal, será complicado que salga completamnente bien librado de los cuestionamientos que le llegarán desde PAN, PRI y MC, que no se quedaron nada conformes con que su reciente y repentina renuncia fuera aprobada en el Senado de la República bajo un estatus de gravedad que a muchos les pareció fuera de toda lógica. Por lo pronto, pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Baja incautación está ligada a menor tránsito hacia EU Cae flujo fronterizo de fentanilo mientras el de la cocaína escala