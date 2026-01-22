Gabinete de Seguridad realiza operativos en Veracruz y Quintana Roo

Un elemento de la Defensa Nacional, en fotografía de archivo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que durante el miércoles 21 de enero se realizaron operativos coordinados en Veracruz y Quintana Roo, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que dejaron al menos 12 personas detenidas, así como el aseguramiento de drogas, armas y vehículos.

En el caso de San Andrés Tuxtla, Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía estatal catearon un domicilio donde detuvieron a ocho personas.

En el lugar se aseguraron diversas dosis de droga, dos bolsas de cristal, cinco réplicas de arma corta, dos armas largas de aire, cargadores, cartuchos, dos radios, dos chalecos tácticos, una fornitura, una mira telescópica y tres motocicletas con reporte de robo.

En Quintana Roo, fuerzas federales y estatales desplegaron acciones en Playa del Carmen y Tulum, donde capturaron a cuatro personas y decomisaron un arma corta, un cargador, 14 cartuchos útiles, 10 kilogramos de marihuana, 248 dosis de metanfetamina y dos vehículos.

De acuerdo con el comunicado conjunto, en los operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como corporaciones estatales y municipales.

Las acciones, señaló el Gabinete de Seguridad, forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

