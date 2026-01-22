INE se desmarca

En un contexto donde todos los ánimos andan muy sensibles alrededor de la próxima iniciativa de reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral, bajo el timón de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, prefirió aclarar a todos que ni de chiste dio su aval a la propuesta ciudadana de reforma impulsada por el movimiento Salvemos la Democracia, integrada por exconsejeros y líderes de organizaciones civiles. En un comunicado que incluye un subrayado que dice “Un paso formal, no un aval político”, el INE levantó el dedo índice para señalar que de ninguna manera otorgó un espaldarazo a esa iniciativa, sino que únicamente cumplió con su labor de verificar si ésta contaba con las firmas necesarias para formalizar su planteamiento, como lo mandata la Constitución. “El INE no analiza, avala ni rechaza el fondo, mérito, constitucionalidad o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas”, se lee en el mensaje, en el que agregó que, como árbitro electoral, el INE se debe a “la imparcialidad, respetando las competencias que corresponden a cada poder del Estado”. Ahí el dato.

