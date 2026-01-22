México prepara postura rumbo a encuentro de seguridad con EU

Funcionarios mexicanos de alto nivel ultiman los detalles para la próxima reunión que mantendrán con autoridades estadounidenses en Washington durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, encuentro que se realizará tras la reciente entrega de 37 criminales al gobierno de Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, afirmó que “El diálogo y la cooperación en materia de seguridad deben avanzar sobre bases claras y de respeto mutuo”, además de privilegiar una cooperación basada en confianza mutua, responsabilidad compartida y resultados concretos, sin subordinación.

Escuchando al equipo de @EmbamexEUA. Esta semana tendremos en Washington la 3ª reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EE. UU., así como encuentros con el Departamento de Estado, la Casa Blanca y miembros del Congreso. Nuestra posición siempre estará cimentada en… pic.twitter.com/FeDhZlZhK1 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) January 21, 2026

Previo al encuentro, Velasco sostuvo reuniones preparatorias con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para definir la agenda que se presentará ante funcionarios del Departamento de Estado, la Casa Blanca y legisladores del Congreso estadounidense.

La reunión sucederá tan solo unos días después de que el gobierno mexicano trasladara a 37 personas consideradas objetivos prioritarios de la justicia, entre ellas presuntos integrantes de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Autoridades federales han subrayado que la decisión se tomó bajo los marcos legales vigentes y como un acto soberano en materia de seguridad nacional.

En la reunión se prevé abordar temas como el combate al tráfico de armas hacia México, el intercambio de información de inteligencia, el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos criminales, así como el fortalecimiento de protocolos contra delitos como el robo de combustible y la agilización de mecanismos de cooperación judicial.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, ambas delegaciones también analizarán los avances de la colaboración reciente y delinearán próximos pasos, con miras a una reunión ministerial de alto nivel programada para febrero, en la que participarán los titulares de las dependencias de seguridad de ambos países.

El gobierno mexicano ha insistido en que estos espacios de diálogo buscan enfrentar fenómenos criminales que afectan a las dos naciones, sin comprometer principios fundamentales como la soberanía nacional.

