¿Por qué no está vinculado Ojeda?

Con la novedad de que el abogado Epigmenio Mendieta, quien defiende legalmente a los hermanos Farías Laguna —Manuel Roberto actualmente preso, y Fernando, considerado prófugo— ha señalado que a sus clientes se les busca convertir en chivos expiatorios en el caso de huachicol fiscal que sacudió a la Marina. Es sabido que ambos son sobrinos políticos del extitular de la dependencia, Rafael Ojeda, y que se les señala de encabezar una red que cometió ilícitos. Anoche llamó la atención una declaración que hizo para el noticiero de Carlos Loret en Latinus el defensor, pues cuestionó por qué no se incluye al tío en el caso, si era él quien tenía la facultad de hacer nombramientos de personal de la Marina y disponerlo en los sitios que considerara. “Vamos a pensar que efectivamente tienen este parentesco y entonces, ¿por qué no está vinculado también el secretario, por qué no está el oficial mayor… que efectivamente en sus facultades está la asignación a distintas partes?, señaló Mendieta. Uf.

