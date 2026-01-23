El acercamiento de los reyes

Un nuevo y simbólico mensaje mandaron los monarcas españoles, Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes, en su calidad de anfitriones de la Feria Internacional de Turismo, que se lleva a cabo en Madrid, se dieron una vuelta por el pabellón de México, donde estrecharon la mano a representantes de los pueblos originarios de nuestro país. Este gesto no fue menor, hizo ver la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en medio de la pausa diplomática que existe entre España y México, después de que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador exigiera a la Corona ibérica una disculpa por los crímenes cometidos durante el periodo colonial, algo que no encontró una buena respuesta de aquel lado del océano. Precisamente frente a este contexto es que Sheinbaum resaltó lo simbólico que resultó aquel acto. Insiste en el tema de la disculpa, pero con otros acentos, nos comentan.

