Entrega voluntaria de Ryan Wedding, resultado de la colaboración entre México y EU: Ronald Johnson.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, fue resultado de la presión y la colaboración con México.

Además, indicó que el presunto delincuente se entregó de manera voluntaria ante las autoridades estadounidenses. Previamente, se informó que fue detenido en la Embajada de EU en México.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, señaló Ron Johnson, en una declaración difundida en la red social X.

El embajador de Estados Unidos en México aseguró que esta captura marca un paso concreto en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, impulsada por Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

“Da testimonio de la colaboración entre el presidente (Donald) Trump y la presidenta (Claudia) Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

Por último, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como las agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, concluyó.

Ryan Wedding, el mayor narcotraficante de la era moderna

Ryan Wedding ya fue entregado a Estados Unidos para que enfrente la justicia en la corte federal de Los Ángeles, donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína, lavado de dinero y agresiones contra testigos federales.

El exatleta olímpico fue comparado con figuras como Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán, subrayando la extrema violencia y el poder logístico de su estructura criminal.

“Solo para que vean lo malo que es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el mayor narcotraficante de la era moderna. Es un El Chapo moderno. Es un Pablo Escobar moderno.”, dijo el director del FBI, Kash Patel.

