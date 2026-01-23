Gertz la tuvo fácil

Y qué desilusión se llevaron ayer quienes esperaban que al menos hubiera un par de rocas o baches en el camino de Alejandro Gertz Manero para convertirse en el próximo embajador de México en Reino Unido. Con 10 votos a favor, una muy discreta abstención y nada, pero nada en contra, la primera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión allanó el camino para que el exfiscal general de la República viaje a Londres tan pronto como le sea posible y ocupe la plaza que deja vacante Josefa González Blanco. Nos dicen que en el favorecido trámite apenas se escuchó la voz del senador emecista Luis Donaldo Colosio —y nada de PAN y PRI—, el único en la sesión que recordó el carácter intempestivo y accidentado con el que Gertz dejó la FGR, hace más de un mes, posicionamiento que fue respondido por el futuro diplomático con un “quería un cambio en mi vida pública”. El lunes tendrá la ratificación del pleno con los votos de la mayoría y seguramente sin mayores contratiempos, nos adelantan. Tan, tan.