Mano Morena en la UACAM

Con la novedad de que quienes pensaban que las denuncias de injerencia de la gobernadora Layda Sansores en la Universidad Autónoma de Campeche son recientes, están equivocados. Al menos eso comenta el exrector de esa casa de estudios, José Alberto Abud. El académico, quien de manera reciente fue encarcelado y luego destituido, después de que, dijo él, no aceptó que se celebraran eventos de políticos afines a la gobernadora en las instalaciones universitarias, acusó que desde 2022, el gobierno de la morenista ya había intentado meter mano en una institución que, se supone, goza de plena autonomía, al buscar “con obsesiva insistencia” incorporar a gente ajena en puestos directivos de la UACAM. En fin, tras casi cuatro años de resistirse a Sansores, para el exrector está muy claro que su remoción no es más que la consumación de lo que Layda tenía pendiente. Ahí el dato.

