‘Vamos por buen camino’, asegura Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, a Sheinbaum

La Mañanera de este viernes desde Veracruz.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que las acciones implementadas en el estado van “por buen camino”.

Con motivo de la gira que este viernes realiza la mandataria federal junto al Gabinete de Seguridad en esta entidad, la gobernadora Rocío Nahle, rindió un informe sobre las acciones implementadas en distintos rubros como seguridad, campo, salud, entre otros,

Como parte de esto, aseguró que se mantiene una adecuada disciplina financiera que ha permitido saldar “deudas añejas”, por lo que ya se puede hablar de un desendeudamiento al estado y “vamos por buen camino”.

Al ahondar en los trabajos de seguridad, subrayó la colaboración con los niveles federales para llevar a cabo acciones con apego a los cuatro ejes de la estrategia nacional, en donde una de las prioridades es atender las causas.

Entre las acciones por cuenta propia, destacó la graduación de 253 elementos, pero este año se perseguirá la meta de formar entre 600 y mil nuevos elementos.

También anunció la construcción de un C5 para vigilar el municipio de Coatzacoalcos.

Con motivo del reciente cambio de gobierno a nivel municipal, mencionó que se establecieron acuerdos en materia de seguridad, derivado de lo cual se instruyó que todos los policías locales deberán pasar un examen de control de confianza.

Respecto a las labores de búsqueda de personas desaparecidas, resaltó la construcción de la unidad de servicios médicos forenses en nogales y ahora se construye el laboratorio forense.

Aseguró que se ha trabajado con el criterio del humanismo mexicano, brindando apoyos sociales a las personas más vulnerables

La mandataria enfatizó un agradecimiento a la Presidenta por el despliegue de apoyo que se brindó a la población ante la contingencia que dejaron las fuertes lluvias que cayeron en octubre del año pasado.

Con miras al mundial que este año recibe el país, mencionó que la próxima semana se activarán diversas actividades en espacios habilitados para promover el deporte en la entidad.

