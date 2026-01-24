Destaca Guerrero en Fitur

Y entre quienes siguieron de cerca el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en Madrid, nos aseguran que Guerrero fue una de las entidades del país que más consolidó su liderazgo turístico. La delegación del estado estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Simón Quiñones, quien atendió la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado de fortalecer la promoción. Ello derivó en la firma de múltiples convenios. Uno, por ejemplo, para que Ixtapa–Zihuatanejo se convierta en el primer destino de playa en México en obtener la certificación internacional “Biosphere”. La entidad recibió también un reconocimiento por la promoción de la marca “Guerrero, Hogar del Sol” y se firmó un convenio con ISTO Américas para fortalecer el turismo comunitario y otro de colaboración con PriceTravel, para fortalecer la comercialización turística entre muchos otros. Enhorabuena.

