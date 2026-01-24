El Botox y el gobierno del Cuau

Vaya revelación la que se hizo ayer en torno a Alejandro “N”, alias El Botox, señalado como principal cabeza de extorsión de los productores de limón de Michoacán y quien fue capturado el jueves pasado. Y es que resulta que en 2018 fuerzas federales arrestaron por primera vez a este sujeto en Cuernavaca tras ser señalado como presunto responsable de un caso de asesinato ocurrido en Michoacán. De acuerdo con reportes periodísticos El Botox se escondía en una casa de Samuel Sotelo Salgado, quien fue nada menos y nada más que Secretario de Gobierno de Morelos durante el tiempo en que fue gobernador Cuauhtémoc Blanco. Se ha informado que un año después de su captura quien a la postre se convirtió en el azote de los limoneros fue liberado. En el caso del exfubolista es sabido que pasó de ser mandatario estatal a diputado federal de Morena con fuero. Qué tal.

