Vinculan a proceso a siete presuntos integrantes de ‘Los Rugrats’, brazo armado del Cártel de Sinaloa

Civiles fueron detenidos el pasado 8 de enero en el poblado Las Tranquitas de Culiacán.

Un juez federal vinculó a proceso a siete presuntos integrantes de “Los Rugrats”, identificado como brazo armado del Cártel de Sinaloa, detenidos en Culiacán con armas y más de 25 kilogramos de fentanilo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la institución, los imputados fueron identificados como Floricel “N”, Efraín “N”, Rigoberto “N”, Alonso “N”, Marco “N”, Daniel “N” y Jonathan “N”, detenidos el pasado 8 de enero en el poblado Las Tranquitas, donde autoridades federales y estatales aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Además, las autoridades decomisaron 851 kilogramos de metanfetamina, 25 kilogramos 703 gramos de fentanilo y 400 litros de acetona, presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante la audiencia inicial, se presentaron datos de prueba para la vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de producción de clorhidrato de metanfetamina y de fentanilo con la agravante de pandilla, así como por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las siete personas permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, en Guasave, Sinaloa, y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra siete personas, por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud, modalidad de producción de metanfetamina y fentanilo. Fueron detenidas en Sinaloa. ▶️… pic.twitter.com/20rPjfzHhy — FGR México (@FGRMexico) January 25, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr