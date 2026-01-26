A proceso, 7 vinculados a los Beltrán Leyva

Aspecto de la droga decomisada por el Gabinete de Seguridad en Sinaloa.

UN JUEZ federal vinculó a proceso a siete presuntos integrantes de una facción del cártel de los Beltrán Leyva, detenidos en Culiacán, Sinaloa, a quienes les aseguraron armas y grandes cantidades de droga, según lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, los imputados fueron identificados como Floricel Juárez Hernández; Efraín García Miranda, alias Solovino; Rigoberto Serrano López, El Chubasco; Alonso García Sánchez, El Bambi; Marco Antonio Chávez Urrea, El Morro; Daniel Alejandro Villarraga Villarraga y Jonathan González Rojas. Entre ellos se encuentran dos personas de nacionalidad colombiana.

Las detenciones se realizaron en el sector de Tranquitas, durante un operativo del Gabinete de Seguridad, en el que también se les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Además, las autoridades decomisaron 851 kilos con tres gramos de metanfetamina, 25 kilos 703 gramos de fentanilo y 400 litros de acetona, presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

En la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba que llevaron al juez a dictar la vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de producción de metanfetamina y fentanilo, y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante de pandilla.

El juzgador ordenó prisión preventiva oficiosa para los acusados en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, en Guasave, Sinaloa, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR agregó que los detenidos se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.