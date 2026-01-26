Días festivos febrero 2026: Estos son los días de asueto oficiales en México

Las y los trabajadores cuentan con algunas fechas oficiales establecidas como descansos obligatorios en la Ley Federal de Trabajo, por lo que los días festivos son de los más esperados en el año.

Los días festivos también son conocidos como días feriados o días de asueto oficial, y en estos se suspenden las actividades laborales y escolares, pues están destinados a la conmemoración de hechos históricos.

Además, los días festivos también son fechas en las que se realizan eventos cívicos, reuniones familiares, o simplemente son días en los que las personas pueden tener un descanso.

Días feriados 2026 ı Foto: Especial

Días festivos 2026 LFT

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del trabajo, los días de asueto oficial para el 2026 son los siguientes:

Jueves 1 de enero Año Nuevo

Lunes 2 de febrero por la conmemoración del Día de la Constitución, que es el 5 de febrerp

Lunes 16 de marzo por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que es el 21 de mayo

Jueves 2 de abril por el Jueves Santo

Viernes 3 de abril por el Viernes Santo

Viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre por el Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia

Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana que es el 20 de noviembre

Viernes 25 de diciembre por Navidad

Días feriados 2026 ı Foto: Especial

Pese a que son un día festivo oficial, las y los trabajadores que deban laborar recibirán un pago adicional a su salario diario, que equivale a dos días de su salario adicionales a su salario habitual.

Esto se debe establecer mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores, y en caso de que el día de asueto coincida con el domingo, también se debe pagar una prima dominical del 25 por ciento adicional al salario diario.

Las y los trabajadores que no reciban los pagos o prestaciones correspondientes pueden llamar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a los números 1800 911 7877 y 01 800 717 2942, o enviar un correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx

Días festivos SEP 2026

Los días feriados del 2026 establecidos en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública son los siguientes:

Jueves 1 de enero

Lunes 2 de febrero

Lunes 16 de marzo

Viernes primero de mayo

Martes 5 de mayo

Viernes 15 de mayo

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.