Días festivos febrero 2026: Estos son los días de asueto oficiales en México

Las y los trabajadores cuentan con algunas fechas oficiales establecidas como descansos obligatorios en la Ley Federal de Trabajo, por lo que los días festivos son de los más esperados en el año.
Los días festivos también son conocidos como días feriados o días de asueto oficial, y en estos se suspenden las actividades laborales y escolares, pues están destinados a la conmemoración de hechos históricos.
Además, los días festivos también son fechas en las que se realizan eventos cívicos, reuniones familiares, o simplemente son días en los que las personas pueden tener un descanso.
Días festivos 2026 LFT
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del trabajo, los días de asueto oficial para el 2026 son los siguientes:
- Jueves 1 de enero Año Nuevo
- Lunes 2 de febrero por la conmemoración del Día de la Constitución, que es el 5 de febrerp
- Lunes 16 de marzo por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que es el 21 de mayo
- Jueves 2 de abril por el Jueves Santo
- Viernes 3 de abril por el Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo
- Miércoles 16 de septiembre por el Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia
- Lunes 16 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana que es el 20 de noviembre
- Viernes 25 de diciembre por Navidad
Pese a que son un día festivo oficial, las y los trabajadores que deban laborar recibirán un pago adicional a su salario diario, que equivale a dos días de su salario adicionales a su salario habitual.
Esto se debe establecer mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores, y en caso de que el día de asueto coincida con el domingo, también se debe pagar una prima dominical del 25 por ciento adicional al salario diario.
Las y los trabajadores que no reciban los pagos o prestaciones correspondientes pueden llamar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a los números 1800 911 7877 y 01 800 717 2942, o enviar un correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx
Días festivos SEP 2026
Los días feriados del 2026 establecidos en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública son los siguientes:
- Jueves 1 de enero
- Lunes 2 de febrero
- Lunes 16 de marzo
- Viernes primero de mayo
- Martes 5 de mayo
- Viernes 15 de mayo
