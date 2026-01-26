Gobierno federal colaborará con autoridades de Guanajuato tras masacre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno colaborará para poder capturar a quienes perpetraron una masacre en medio de un partido de fútbol en Salamanca.

Este fin de semana ocurrió un multihomicidio que cobró la vida de 11 personas, luego de que sujetos armados abrieron fuego en contra de quienes se encontraban jugando un partido y asistentes.

Aunque comentó que por ahora la indagatoria está en manos de la Fiscalía General de Guanajuato, señaló que la federación cooperará por medio del Gabinete de Seguridad para encontrar a los criminales.

Comando asesinó a 11 personas en la comunidad Loma de Flores de Salamanca, Guanajuato. ı Foto: Facebook, @SalmantinoMx

“Sí, hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, y el Gobierno de México a través del Gabinete está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. Y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato”, declaró.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, aseguró que no habrá impunidad, mediante publicación en redes sociales, informó que, ante estos hechos, el “Estado actuará con firmeza” con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y presentar ante la ley a los responsables.

De igual forma, destacó que el ataque armado del domingo “lastima profundamente a las familias guanajuatenses”, y expresó su solidaridad “con las víctimas y sus seres queridos”.

